Ученые выявили снижающую вероятность рака пищевую добавку

Ученые Ньюкаслского университета в течение 20 лет проводили исследование почти 1 тыс. добровольцев с синдромом Линча и пришли к выводу, что риск получения наследственного рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта снижается на 60% при добавлении в пищу резистентного крахмала. Результаты они опубликовали 25 июля в научном журнале Cancer Prevention Research.

Так, люди с синдромом Линча более предрасположены к развитию у них колоректального рака, онкологии желудка, яичников, поджелудочной железы и других органов области, передает «Газета.Ru».

Участников разделили на две группы. Одна из них на протяжении двух лет ежедневно получала 30-граммовую дозу резистентного крахмала в виде порошка. Вторые же получали плацебо без активных ингредиентов. Спустя 10 лет всех участников обследовали.

Среди тех, кто принимал крахмал, рак обнаружили только у пятерых, тогда как в группе плацебо число случаев рака составило 21.

Устойчивый крахмал не расщепляется ферментами поджелудочной железы, а обрабатывается бактериями тонкого кишечника.

21 июля врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала, прием каких продуктов следует ограничить для того, чтобы снизить риск возникновения рака: из переработанного мяса или с высоким содержанием сахара.