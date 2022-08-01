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Повторный тест Байдена на коронавирус показал положительный результат
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Повторный тест Байдена на коронавирус показал положительный результат

Белый дом: у Байдена всё еще положительный тест на коронавирус
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Новый тест президента США Джо Байдена на коронавирус показал положительный результат. Об этом в понедельник, 1 августа, говорится в заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора, распространенном пресс-службой Белого дома.

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«Сегодня утром, как и ожидалось, его (Байдена. — Ред.) тест на антитела к вирусу SARS-CoV-2 остается положительным», — сообщил О'Коннор.

По его словам, американский лидер продолжит соблюдать жесткие меры самоизоляции, пока его тест не покажет отрицательный результат. При этом Байден будет выполнять свои должностные обязанности, находясь в Белом доме.

Ранее, в субботу, 30 июля, президент США вынужден был вернуться на карантин. После нескольких отрицательных тестов в предыдущие дни его тест на коронавирус снова показал положительный результат.

В тот же день политический обозреватель Питер Бейкер в статье для New York Times выразил мнение, что повторный уход на карантин главы государства серьезно ухудшит его рейтинг и подорвет усилия демократов сохранить лидерство после осенних выборов. Он обратил внимание, что повторная изоляция отодвигает турне Байдена по стране.

В частности, из-за положительного теста на коронавирус главы Белого дома были отменены запланированные на ближайшие дни поездки в штаты Делавэр и Мичиган.

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