Врач предупредила о риске получить инфекцию из-за купания в фонтанах

Купание в фонтанах чревато не только травмами и переохлаждением, но и целым рядом заболеваний. При этом опасным является даже простое ополаскивание рук или ног, предупредила директор по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.

В беседе с «Известиями» 2 августа эксперт подчеркнула, что вода в фонтанах не проходит обеззараживание — это обычная техническая вода, которая только подвергается фильтрации от мусора. В связи с этим любители охладиться в фонтанах рискуют получить такие заболевания, как конъюнктивит, грибковые поражения, глистные инвазии, энтеровирусные и ротавирусные инфекции, кишечную палочку, холеру, вирусный гепатит А.

«Вода циркулирует по контуру водопроводных труб, ее обновляют минимум раз в неделю, а чаши фонтанов, форсунки и другие детали сооружения чистят еще реже. За всё это время вода успевает «цеплять» на себя всё, что только можно: пыль, осадки, выхлопы автомобилей, инфекции от лиц без определенного места жительства, которые моются в фонтанах и стирают там белье. К этому «букету» добавляются и болезни от представителей фауны — бродячих собак, уток, голубей и других птиц, утоляющих жажду или испражняющихся в фонтан», — пояснила Сафонова.

По ее словам, на скользкой чаше фонтана также есть риск упасть и получить открытую рану, в которую может попасть грязная вода, вызвав развитие заболеваний кожных покровов и дыхательных путей.

«По этим причинам вода из фонтана непригодна не только для питья, но даже для ополаскивания ног или рук. Не забываем также о травмоопасности и риске удара током, поскольку в фонтанах используются различные коммуникации и подсветки. Избегайте таких развлечений, не подвергайте себя риску заражения и получения травм», — подчеркнула врач.

Ранее, 8 июля, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «Известиям» о противопоказаниях для купания в водоемах летом. По его словам, купания противопоказаны людям с острой или тяжелой хронической патологией, при которой проблему могут вызвать любые охлаждающие факторы. Купаться также опасно после употребления алкоголя, причем независимо от степени опьянения, заметил специалист.