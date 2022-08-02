Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ
Мир
Болтон предрек проблемы Украине из-за нерешительности Байдена
Мир
В ЛНР сообщили об обстреле Стаханова из HIMARS со стороны ВСУ
Мир
Постпред КНР предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань
Мир
Зеленский поручил проработать вопрос вручения повесток на АЗС и улице
Мир
Премьер Японии призвал принять меры для создания безъядерного мира
Мир
Блинкен назвал КНР ответственной за возможное обострение из-за Тайваня
Мир
Ракета «Союз» вывела на орбиту спутник для Минобороны РФ
Мир
Байден распорядился передать Украине военную помощь еще на $550 млн
Мир
Число погибших в Донбассе увеличилось вдвое из-за применения ВСУ оружия НАТО
Мир
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Фиджи
Мир
В украинской разведке заявили о консультациях с США перед ударами HIMARS

Врач предупредила о риске получить инфекцию из-за купания в фонтанах

Врач Сафонова: купание в фонтанах чревато грибковыми поражениями, холерой и гепатитом А
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Купание в фонтанах чревато не только травмами и переохлаждением, но и целым рядом заболеваний. При этом опасным является даже простое ополаскивание рук или ног, предупредила директор по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.

Живая вода: какие микроорганизмы подстерегают россиян в реках и озерах
Врачи рассказали, чем опасен пляжный отдых в непроверенных местах

В беседе с «Известиями» 2 августа эксперт подчеркнула, что вода в фонтанах не проходит обеззараживание — это обычная техническая вода, которая только подвергается фильтрации от мусора. В связи с этим любители охладиться в фонтанах рискуют получить такие заболевания, как конъюнктивит, грибковые поражения, глистные инвазии, энтеровирусные и ротавирусные инфекции, кишечную палочку, холеру, вирусный гепатит А.

«Вода циркулирует по контуру водопроводных труб, ее обновляют минимум раз в неделю, а чаши фонтанов, форсунки и другие детали сооружения чистят еще реже. За всё это время вода успевает «цеплять» на себя всё, что только можно: пыль, осадки, выхлопы автомобилей, инфекции от лиц без определенного места жительства, которые моются в фонтанах и стирают там белье. К этому «букету» добавляются и болезни от представителей фауны — бродячих собак, уток, голубей и других птиц, утоляющих жажду или испражняющихся в фонтан», — пояснила Сафонова.

По ее словам, на скользкой чаше фонтана также есть риск упасть и получить открытую рану, в которую может попасть грязная вода, вызвав развитие заболеваний кожных покровов и дыхательных путей.

«По этим причинам вода из фонтана непригодна не только для питья, но даже для ополаскивания ног или рук. Не забываем также о травмоопасности и риске удара током, поскольку в фонтанах используются различные коммуникации и подсветки. Избегайте таких развлечений, не подвергайте себя риску заражения и получения травм», — подчеркнула врач.

Ранее, 8 июля, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «Известиям» о противопоказаниях для купания в водоемах летом. По его словам, купания противопоказаны людям с острой или тяжелой хронической патологией, при которой проблему могут вызвать любые охлаждающие факторы. Купаться также опасно после употребления алкоголя, причем независимо от степени опьянения, заметил специалист.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022