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Врач описал порядок действий в случае судороги во время купания в водоеме

Врач Поздняков рассказал, что делать, если во время купания свело ногу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал 8 июля «Известиям» о противопоказаниях для купания в водоемах летом, а также назвал порядок действий в случае, если в воде свело ногу.

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«Противопоказаний для купания не так много. Как правило, такие купания противопоказаны людям с острой или тяжелой хронической патологией, при которой проблему могут вызвать любые охлаждающие факторы. Например, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, когда сердце может отреагировать на резкое снижение температуры после погружения в холодную воду», — предупредил специалист.

По его словам, купаться также опасно после употребления алкоголя, причем независимо от степени опьянения.

«Дискоординация после употребления алкоголя может привести к тому, что человек забудет, как дышать правильно и захлебнется, открыв рот в неположенное время. И это не шутка — при употреблении большой дозы алкоголя угнетаются многие рефлексы, в том числе кашлевой. В дыхательные пути попадает вода — человек захлебывается и тонет. Переоценка собственных сил — тоже характерный для употребления алкоголя симптом. Когда «море оказывается не по колено», становится поздно», — подчеркнул Поздняков.

Кроме того, эксперт предостерег от прыжков с высоты в воду в неглубоких водоемах: это чревато травмами различной степени тяжести.

Также врач рассказал о порядке действий в случае, если во время купания начались судороги.

«Немедленно направиться на берег, каким угодно способом. Самые распространенные судороги икроножной мышцы не критичны для перемещения в воде, но болезненны. Они очень часто вызывают паническую реакцию с последующим утоплением. После выхода на берег спазмированную мышцу нужно постараться растянуть путем соответствующих несложных упражнений», — добавил Поздняков.

2 июля главный врач лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Светлана Савченко рассказала об опасности купания в не предназначенных для этого местах и призвала не игнорировать предупреждающий знак «Купаться запрещено». По ее словам, плохая вода в водоемах может стать причиной острых кишечных и паразитарных инфекций. Кроме того, водоемы, в которых обитают утки, гуси, лебеди, чайки и другие водоплавающие птицы, а также водятся улитки, всегда поражены личинками паразитов.

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