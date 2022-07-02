В летний зной москвичи традиционно проводят свой отдых на пляже. Однако охладиться можно далеко не во всех водоемах — у некоторых из них установлен предупреждающий знак «Купаться запрещено». О том, в каких местах в Москве можно купаться и почему так важно следовать этим правилам — в материале «Известий».

Где можно купаться в Москве в 2022 году

Допустимый для купания список зон в Москве опубликован на сайте мэра столицы. Список насчитывает 10 позиций.

Так, охладиться можно на пляже «Левобережный», который располагается в Северном административном округе города. Адрес пляжа: Прибрежный проезд, дома 5–7.

В районе Хорошево-Мневники находится еще одна зона, где можно искупаться в жару — пляж «Серебряный бор – 2» (Таманская улица, дом 44). Поблизости также есть пляж «Серебряный бор – 3» (4-я линия Хорошевского Серебряного Бора, дом 15).

На Юго-Западе Москвы поплавать можно в зоне отдыха «Тропарево» по адресу улица Академика Виноградова, дом 12.

В районе Солнцево на Западе Москвы расположена зона отдыха «Мещерское». Желающие искупаться должны прийти по адресу Воскресенская улица, дома 5–31.

В столице также есть несколько озер, где купаться разрешено. В их числе озеро Белое (Заозерная улица, дом 2-6), озеро Черное (Зеленоград, 6-й микрорайон), Школьное озеро (Зеленоград, 10-й микрорайон).

Жители Зеленограда могут поплавать в Большом городском пруде.

Еще один пруд находится в парке в Сокольниках. Путяевский пруд № 1 расположен по адресу 4-й Лучевой просек.

Как подчеркивают в мэрии, качество воды в указанных водоемах находится под контролем Роспотребназдора.

Почему не стоит купаться в водоемах, где это запрещено

Купание в не предназначенных для этого местах может быть опасно, поскольку такие пляжи не оборудованы специальными входами в воду. Кроме того, вода и песок не проходят лабораторный контроль качества.

Как указала в беседе с «Известиями» главный врач лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Светлана Савченко, плохая вода в водоемах может стать причиной острых кишечных и паразитарных инфекций. Кроме того, водоемы, в которых обитают утки, гуси, лебеди, чайки и другие водоплавающие птицы, а также водятся улитки, всегда поражены личинками паразитов.

«Наиболее частое заболевание, которое можно получить от них через воду, — церкариоз («зуд купальщика»). Причем не только при купании, но и во время рыбной ловли. Личинки паразита проникают в руки, голени, бедра, ягодицы и буквально через полчаса после выхода из воды на теле появляется язвенное покраснение, начинаются покалывание в мышцах и кожный зуд, может повышаться температура тела. Другие паразитарные инфекции, которые можно получить в таких водоемах, — это грибковые поражения кожи, лишай и лямблиоз», — предупредила Савченко.

Она уточнила, что даже при визуально чистой воде в ней могут находиться микробы от испражнений животных и водоплавающих птиц — возбудители дизентерии, сальмонеллеза, кишечной палочки и даже холерного вибриона. Они вызывают тошноту, рвоту, жидкий стул и повышение температуры тела.

По словам врача, знак «Купание запрещено» — это предупреждение, которое не стоит игнорировать, чтобы не стать жертвой несчастных случаев или заражения инфекционными и паразитарными инфекциями. Если после купания в таком водоема человек почувствовал недомогание, ему следует немедленно обратиться к специалисту, добавила Савченко.

В парках Москвы также доступны водные прогулки на лодках или катамаранах. Лодочные станции с 15 мая открыты в музее-заповеднике «Царицыно», а также в парках Горького, Дружбы, Лианозовском и Воронцовском, парке «Кузьминки», Измайловском и «Ангарские пруды».