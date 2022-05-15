В московских парках открылся прокат лодок и катамаранов

В парках Москвы начали работать лодочные станции. Для прогулки по местным водоемам можно взять напрокат лодку или катамаран. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщила пресс-служба мэра и правительства города.

«Совершить водную прогулку можно в восьми парках, подведомственных департаменту культуры Москвы. Там открылись пункты проката, которые будут работать до конца теплого сезона», — говорится в сообщении.

Водные прогулки доступны в музее-заповеднике «Царицыно», а также в парках Горького, Дружбы, Лианозовском и Воронцовском, парке «Кузьминки», Измайловском и «Ангарские пруды», отметили в пресс-службе.

12 мая стало известно, что в Москве к лету откроют 13 новых зон отдыха у воды, включая одну с возможностью купания. В итоге общее количество мест отдыха у водоемов увеличится до 139, они будут расположены во всех административных округах города. Завершить подготовку к летнему сезону должны до 25 мая.

10 мая в столичных парках снова начал работать буккроссинг, сейчас открыто 11 точек обмена книгами. Их можно найти, в частности, в Бабушкинском парке, в парке «У Джамгаровского пруда», в сквере по Олонецкому проезду, в ландшафтном парке «Митино», в парке «Северное Тушино».