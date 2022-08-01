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Три человека погибли в ДТП под Волгоградом

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Фото: Управление МВД РФ по Волгоградской области
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Три человека погибли в результате столкновения грузового автомобиля с полуприцепом с двумя легковушками на автотрассе под Волгоградом. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.

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«На 643 км автодороги Сызрань – Саратов – Волгоград произошло столкновение грузового автомобиля с полуприцепом Mercedes под управлением 33-летнего водителя с автомобилями Ford и BMW», — говорится в сообщении.

В результате аварии скончались до приезда скорой помощи водитель и пассажир автомобиля Ford, а также пассажир BMW. В ДТП пострадали еще три человека, в том числе двое детей.

«Травмы получили один из пассажиров автомобиля BMW и двое несовершеннолетних пассажиров с двух легковых иномарок», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее в понедельник в Пензенской области опрокинулся автобус с пассажирами. В результате аварии пострадали 17 человек, включая двоих детей. ДТП произошло на 49-м км автодороги Пенза – Саранск в Лунинском районе. Всего в автобусе находилось 20 человек.

Было госпитализировано 11 человек. По информации регионального минздрава, они находятся в состоянии разной степени тяжести, однако жизням пострадавших ничто не угрожает. Остальные пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.

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