В Пензенской области 17 человек пострадали при опрокидывании автобуса
В Пензенской области опрокинулся автобус с пассажирами, пострадали 17 человек.
Всего в автобусе находилось 20 человек. В числе пострадавших один ребенок. Всем пострадавшим оказали необходимую медпомощь.
По данным «Известий», ДТП произошло на 49-м километре автодороги Пенза — Саранск в Лунинском районе. Водитель не справился с управлением, в результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.
По факту случившегося начата проверка.
Накануне ДТП с участием автобуса произошло на 502-м км автодороги Астрахань — Ставрополь. На трассе столкнулись микроавтобус «Газель», выполнявший рейс Малый Барханчак — Ставрополь, и легковой автомобиль Chevrolet Cruze.
Водитель легковушки совершал обгон и выехал на встречную полосу. От удара оба автомобиля загорелись. Погибли шесть человек, еще четверо пассажиров пострадали.