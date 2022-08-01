Число госпитализированных после ДТП под Пензой возросло до 11

Количество госпитализированных после аварии автобуса ПАЗ, опрокинувшегося в кювет в Лунинском районе Пензенской области, увеличилось до 11 человек. Об этом сообщили в понедельник, 1 августа, в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«Бригадами скорой медицинской помощи на месте происшествия обслужено 10 человек, восемь из которых госпитализированы в клиническую больницу № 6 им. Г.А. Захарьина. Еще семь человек самостоятельно обратились в медицинские организации, трое из них госпитализированы в клиническую больницу № 6. Остальные направлены на амбулаторное лечение», — отметили в ведомстве.

Получившие травмы госпитализированы в состоянии разной степени тяжести, однако жизням пострадавших ничто не угрожает.

Ранее в понедельник стало известно, что в Пензенской области опрокинулся автобус с пассажирами, пострадали 17 человек, включая двоих детей. Авария произошла на 49-м километре автодороги Пенза – Саранск в Лунинском районе. Всего в автобусе находилось 20 человек.

Тогда же сообщалось, что автомобиль врезался в дерево на трассе в Краснодарском крае. Три человека получили смертельные травмы. Авария произошла на автодороге «ФАД Кавказ» на территории Новокубанского района.