Франция отменила антиковидные ограничения на границе страны

Во Франции с 1 августа отменяются антиковидные меры, применяемые на границе страны. Об этом заявил министр-делегат по вопросам транспорта Клеман Бон.

«Начиная с понедельника санитарные меры, применяемые на границе, отменяются как для въезжающих, так и для выезжающих», — написал он в Twitter.

При этом Бон призвал жителей Франции добровольно продолжать носить маски в общественном транспорте.

Как пишет издание 20 minutes, в комиссии законодательных предположений парламента сообщили, что правительству придется получить специальное разрешение законодательного органа в случае, если оно захочет восстановить такие меры, как санитарные пропуска, обязанность ношения маски, карантин и комендантский час. Раньше эти кабмин мог вводить такие ограничения самостоятельно, ориентируясь на развития эпидемической ситуации.

В апреле, Франция отменила все коронавирусные ограничения для туристов из России, ранее необходимые для въезда в страну. С 1 апреля Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам.

4 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия возобновляет с 9 апреля авиасообщение с 52 странами, отменяя введенные ранее ограничения по COVID-19.

Однако воздушное пространство Франции, как и всего Евросоюза, закрыто для России. Добраться в эту страну можно со стыковкой из других стран.