Россиянам разрешили въезжать во Францию без ПЦР и сертификата

Франция отменила все коронавирусные ограничения для туристов из России, ранее необходимые для въезда в страну. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает Генеральное консульство Франции в Москве.

«Больше не требуется предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста. Также для въезда во Францию ​​из России больше не требуется сертификат о вакцинации от COVID-19», — говорится в сообщении.

Франция с 1 апреля возобновила выдачу туристических виз россиянам.

4 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия возобновляет с 9 апреля авиасообщение с 52 странами, отменяя введенные ранее ограничения по COVID-19.

Однако воздушное пространство Франции, как и всего Евросоюза, закрыто для России. Добраться в эту страну можно со стыковкой из других странах.

Такие санкции были введены после начала российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Тогда в ответ 28 февраля Росавиация ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира. Полеты из этих стран могут выполняться по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

В середине февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась. Тогда Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 начала спецоперация по защите Донбасса.

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