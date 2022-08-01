Марка Jeep закрывает свой завод в Китае

Генеральный директор концерна Stellantis Карлос Таварес заявил, что принял решение закрыть в Китае единственный завод марки. Об этом 1 августа сообщило американское издание Carbuzz.

Марка Jeep уходит из Китая, пока стало не слишком поздно, констатировало издание, ознакомившись с интервью главы Stellantis, которое он дал агентству Bloomberg.

«За последние несколько лет мы наблюдаем всё больше и больше политического вмешательства в мир бизнеса в Китае. Мы не хотим стать жертвой перекрестных санкций, как это недавно произошло с другими компаниями в других регионах мира», — добавил Таварес.

Издание напомнило, что производитель американских внедорожников прекращает свое партнерство с китайской Guangzhou Automobile Group (GAC), которая является государственной компанией.

Гендиректор Stellantis признался, что совместное предприятие Jeep/GAC оказалось не таким прибыльным, как ожидалось.

По утверждению Carbuzz, всему виной экономическая политика, которую проводит в стране Коммунистическая партия Китая, которая отдает предпочтение исключительно местным автопроизводителям.

Stellantis планирует наладить импорт в Китай электрифицированные версии внедорожников и предлагать их через дилерскую сеть Jeep.

18 июля Stellantis сообщал, что планирует прекратить сотрудничество с китайской GAC Group в деле производства внедорожников Jeep для китайского рынка.