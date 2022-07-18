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Концерн Stellantis заявил о прекращении выпуска в Китае марки Jeep

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Фото: TASS/Vincent Isore
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Stellantis намерен прекратить сотрудничество с китайской GAC Group в деле производства внедорожников Jeep для местного рынка. Совместное предприятие по выпуску автомобилей GAC-Stellantis было создано в КНР в марте 2010 года, однако в последнее время оно приносило только убытки, сообщила пресс-служба концерна 18 июля.

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По оценке Stellantis убытки только за первые шесть месяцев 2022 года составили около €297 млн. В связи с этим европейская штаб-квартира концерна объявила о планах сосредоточиться только на импорте автомобилей марки Jeep в Китай.

В официальном сообщении Stellantis подчеркнул, что бренд Jeep продолжит расширять ассортимент своей продукции в Китае за счет линейки автомобилей на электротяге.

Говоря о будущем марки в Китае, в Jeep выразили осторожную надежду на то, что электрифицированные «Джипы» превзойдут все ожидания китайских клиентов.

13 июля «Известия» сообщили, что продажи новых электромобилей в России за шесть месяцев 2022 года выросли в 1,5 раза. Россияне приобрели 1278 новых электромобилей, что на 53% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Около половины (46,5%) автомобилей на электротяге приходится на марку Tesla. Граждане РФ купили 594 таких электромобиля. Около четверти российского рынка электромобилей заняли Audi (178 шт.) и Porsche (139 шт.). Суммарно на три бренда приходится свыше 70% всех продаж новых электромобилей в России.

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