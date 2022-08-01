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Источники опровергли подписание Россией и Ираном соглашения по авиазапчастям

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Фото: РИА Новости/Антон Подгайко
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Россия и Иран не подписывали соглашения по поставкам авиазапчастей из Ирана и техобслуживанию самолетов иранскими центрами. Об этом «Известиям» 1 августа сообщили два источника, знакомые с итогами поездки российской делегации в Иран.

«Вопроса по авиазапчастям даже не было в повестке совещания двух делегаций», — сообщил один из собеседников.

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О том, что Россия и Иран 26 июля подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в Россию будут поставляться авиадетали и оборудование из Ирана, 26 июля сообщило агентство Mehr со ссылкой на представителя иранского Управления гражданской авиации (УГА) Миракбара Разави. Агентство добавляло, что по этому соглашению самолеты российский авиакомпаний можно будет обслуживать в иранских ремонтных центрах.

31 июля Росавиация опубликовала на своем официальном сайте подписанный сторонами меморандум о взаимопонимании (MOU), согласно которому частота пассажирских полетов между двумя странами увеличится до 35 в неделю: 21 частота для маршрута Москва – Тегеран и до 14 — для рейсов из регионов в различные города Ирана.

«Известия» направили запросы в пресс-службы Минтранса и Минпромторга.

19 июля президент РФ Владимир Путин посетил Тегеран, где принял участие в саммите астанинского формата и провел отдельные встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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