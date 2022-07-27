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В Иране решили подписать соглашение о поставках оборудования в РФ и ремонте самолетов

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Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, на основании которого было принято решение о техническом обслуживании российских самолетов и предоставлении экспорта деталей и оборудования, произведенных в Иране, сообщило Mehr News Agency во вторник, 26 июля

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«По словам представителя Управления гражданской авиации (УГА) Ирана Миракбара Разави, стороны в рамках подписанного меморандума договорились об экспорте в РФ деталей и оборудования, произведенных в Иране, проведении ремонта, технического обслуживания и технической поддержки российских самолетов иранскими ремонтными центрами», — говорится в материале.

Разави выступил с заявлением о меморандуме после переговоров заместителя министра транспорта России с главой Организации гражданской авиации Ирана.

Меморандум о сотрудничестве в сфере авиации между двумя странами также предусматривает увеличение пассажирских рейсов между РФ и Ираном до 35 в неделю. Авиакомпаниям РФ и Ирана разрешено выполнять грузовые рейсы без ограничения пропускной способности.

19 июля президент РФ Владимир Путин посетил Тегеран, где принял участие в саммите астанинского формата и провел отдельные встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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