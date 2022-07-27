РФ и Иран увеличат количество пассажирских рейсов до 35 в неделю

Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, концепция которого предполагает увеличение пассажирских рейсов между странами до 35 в неделю. Об этом сообщило агентство Mehr News Agency 26 июля со ссылкой на представителя иранского Управления гражданской авиации (УГА) Миракбара Разави.

Кроме того, на встрече подписано соглашение о сотрудничестве стран в рамках обеспечения возможности экспорта в Россию деталей и оборудования, произведенных в Иране. Добавляется, что сюда же входит и проведение ремонтных услуг, технического обслуживания и поддержки российских самолетов иранскими сервисными центрами.

«Авиакомпаниям двух стран разрешено выполнять грузовые рейсы без ограничения пропускной способности», — добавляется в публикации.

Ранее, 12 июля китайская авиакомпания Hainan Airlines возобновила регулярные рейсы по маршруту Пекин — Москва и обратно. Самолеты не летали напрямую в течение двух лет. А с 22 июля возобновилось авиасообщение из Москвы в Чэнду.