Прокольные мероприятия: как Даниил Квят дебютировал в NASCAR

Российский гонщик Даниил Квят набрал одно очко в своей дебютной гонке в знаменитой американской серии NASCAR. Он проехал 43 круга, пока его не подвела машина, и занял 36-е место из 38 участников. Эксперты и не ждали от дебюта россиянина чего-то впечатляющего: у него совсем нет опыта выступлений на трассе в Индианаполисе, а машины NASCAR и «Формулы-1», к которым более привычен Квят, сильно отличаются по настройкам. Единственным успешным гонщиком NASCAR с опытом европейских серий стал Хуан-Пабло Монтойя, который одержал одну победу и финишировал на восьмом месте в одном из чемпионатов.

В Америку от политики

В этом сезоне Даниил Квят планировал стартовать в серии WEC, мировом чемпионате на выносливость. Но за две недели до первого этапа российская команда G-Drive Racing снялась с чемпионата, не согласившись с условиями FIA. Российские гонщики должны были подписать декларацию о мире, связанную с событиями на Украине. Хотя устремленность к миру никто не отрицает, некоторые положения документа показались команде спорными. В итоге Квят отказался подписывать декларацию FIA.

Иронично, что вслед за этим гонщик нашел пристанище в США — стране, с которой у России сложные отношения. В NASCAR всё демократичнее: никаких деклараций, только бизнес, ничего лишнего и личного. Дебют россиянина состоялся сразу в сильнейшем дивизионе из трех — NASCAR Sprint Cup Series. Новая команда Квята — Hezeberg, — прямо скажем, не главная в серии. Лучший результат ее пилотов в этом году — 22-е место из 40 Жака Вильнева (чемпион «Формулы-1» 1997 года. — «Известия»).

NASCAR — серия весьма специфическая. Человеку несведущему важно понять несколько ключевых моментов. Во-первых, каждая гонка состоит из трех этапов. Два из них заканчиваются промежуточным финишем под зелено-белым клетчатым флагом. Последний — собственно финишем всей гонки. За место на промежуточных отсечках первая десятка гонщиков получает очки — от 10 до 1. Но что самое важное — пелетон после них снова спрессовывается. В реалиях той же «Формулы-1» это означало бы, что преимущество «Ред Булла», «Феррари» и «Мерседеса» обнулялось бы два раза за гонку.

Во-вторых, трасса — это не овал, который многие из нас считают унылым. Это так называемый road course, то есть обычная дорожная трасса с левыми и правыми поворотами. От овала там только один наклон (бэнкинг) при выходе на прямую старт-финиш.

В-третьих, система начисления очков совершенно отличается от «Формулы-1». Их получают все участники гонки, победитель — 40. Бонусные очки получают те, кто лидировал хотя бы один круг, и гонщик с наибольшим количеством кругов лидирования. В чемпионате есть регулярный сезон и плей-офф. Первые 26 гонок идет отбор в топ-16, после чего очки лидеров обнуляются и начинается турнир из 10 гонок на выбывание. К последнему этапу на титул претендуют только четыре человека.

Поломки и эмоции

Квят начал гонку на знаменитой трассе в Индианаполисе 34-м из 38 гонщиков. Долгое время россиянин шел на 36-м месте, а на 10-м круге записал на свой счет первый обгон в серии. Первую стадию гонки Квят и вовсе завершил 16-м благодаря тому, что не стал останавливаться на пит-стоп в отличие от соперников. Притом что очки за финиш на промежуточных этапах (еще раз напомним, что их в NASCAR два) получает топ-10. То есть Даниил был недалек от первых настоящих боевых баллов.

На втором стейдже Квят даже поправил свои дела и был близок к тому, чтобы перейти из четвертого десятка в третий — шел 31-м. Но дальше начались проблемы и полоса невезения. Партнер Квята по команде Лорис Хеземанс сошел из-за проблем с машиной самым первым, а Квят на 32-м круге тоже пропал с радаров. Но нашелся быстро: оказалось, Даниил проехал по прямой первый поворот в Индианаполисе и поехал на овал.

Ошибка произошла не потому что Квят решил проведать окрестности трассы. Просто на ненадежной машине команды Hezeberg отказала электрика. Но россиянину сказали оставаться в машине и пообещали дотолкать до пит-лейна. В соцсетях даже писали, что трейлер, который должен был эвакуировать Квята в боксы, застрял по дороге в тоннеле. А механики, которые меняли аккумулятор, не сразу нашли все необходимые детали для замены. В общем, Квят сразу собрал все возможные несчастья.

Второе появление Квята на трассе было недолгим. Теперь Даниила преследовали проблемы с подвеской, вдобавок он проколол колесо. И со второй попытки на 43-м круге Индианаполис Квята из себя исторгнул. Итог: 36-е место из 38, так как он сошел позже двух своих соперников.

— Хочу сделать комплимент Даниилу Квяту, — поддержал россиянина в своих социальных сетях член зала славы NASCAR Марк Мартин. — Он показал хорошую и стабильную скорость, хотя это его дебют за рулем этих машин — больше похожих на танк, если сравнивать с тем, что он пилотировал раньше.

Дебют, конечно, не идеальный, но насыщенный. А за этим Квят, думается, и пришел в NASCAR. За новыми вызовами и эмоциями. Предполагается, что Даниил стартует еще в двух гонках сезона — в Уоткинс-Глене и Шарлотте.