Президент США Байден заявил о готовности обсуждать с Россией замену договора СНВ-3

США готовы оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая может прийти на замену договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающего в 2026 году. Об этом заявил 1 августа президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Как отметил американский лидер, США и СССР даже во время холодной войны могли сообща работать над обеспечением стратегической стабильности.

«Россия должна продемонстрировать, что она готова возобновить работу с США по контролю над ядерными вооружениями», — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

С новым предложением президент США выступил в преддверии обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

20 июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что сейчас самое неподходящее время для новых переговоров по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Он добавил, что Вашингтон должен сам оценить необходимость диалога по стратегическим вооружениям по-настоящему и попросить о нем Москву.

16 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве и Вашингтону необходимо было обсуждать продление договора СНВ вчера, эта тема важна не только для РФ и США, но и для всего мира.

2 июня профильный помощник госсекретаря США Мэллори Стюарт на научной конференции в Вашингтоне заявила, что США заинтересованы в сохранении ограничений на ядерный арсенал России в рамках двустороннего договора СНВ-3, в котором прописаны меры по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Она также указала, что Белый дом готов возобновить диалог с Россией по поводу стратегической стабильности, однако это зависит от позиции Кремля.

Контакты между РФ и США по ядерной проблематике прекратились после объявления президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации по защите мирного населения Донбасса 24 февраля.

Договор СНВ-3 был подписан странами в 2010 году. В начале 2021 года Россия и США договорились о продлении договора до 5 февраля 2026 года. Соглашение предусматривает сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1,5 тыс., а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев до 700.