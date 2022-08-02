«Когда играешь не на ноль — остаешься собой недоволен, даже если победил»

Московский «Спартак» провели первый в сезоне домашний матч лишь в третьем туре чемпионата России, 31 июля. Подопечные Гильермо Абаскаля одержали вторую подряд крупную победу. Был повержен «Оренбург» — 4:1. Ранее с аналогичным счетом красно-белые разгромили в гостях «Краснодар». Теперь они делят лидерство в турнирной таблице с петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Все три команды набрали по 7 очков.

В интервью «Известиям» центральный защитник «Спартака» Никита Чернов подвел итоги игры с «Оренбургом», оценил старт своего клуба в новом сезоне, рассказал об изменениях с приходом главного тренера Гильермо Абаскаля и прокомментировал инцидент со своим бывшим партнером по «Крыльям Советов» 17-летним полузащитником Сергеем Пиняевым, который выбыл на несколько месяцев из-за необычного повреждения.

— В последней игре с «Оренбургом» «Спартак» достаточно быстро добился комфортного для себя счета — 2:0 к 12-й минуте и 3:0 к 38-й. Было ощущение расслабленности после этого?

— Мы все смотрели игры этого тура. Например, матч «Динамо» в Воронеже против «Факела» (3:3) и игру ЦСКА в гостях против «Нижнего Новгорода» (2:2). В обеих встречах динамовцы и армейцы вели 2:0 после первого тайма, но в итоге упустили победы. Эти игры показали, что нельзя расслабляться даже с тем соперником, над которым доминируешь часть времени. Это сидело в голове, и мы не хотели допустить повторения таких историй. Так что с максимальным настроем провели всю игру с «Оренбургом», за счет чего и добились такого результата.

— Всё и правда могло поменяться, когда при счете 2:0 в штрафной «Спартака» в вас врезался игрок «Оренбурга» Химми Марин. Судья сначала назначил пенальти, который затем отменил только после долгого просмотра VAR.

— Не знаю, стоило ли вообще изначально указывать на точку или нет. Лично я сразу сказал судье, что там никакого нарушения не было. Но он принял другое решение. Хорошо, что VAR вмешался и помог.

— Сильно выматывает нервы ситуации, когда приходится так долго ждать решения судьи об отмене пенальти за стык с твоим участием?

— Нет, я бы так не сказал. Просто нужно было подождать. Хорошо, что так всё закончилось в том эпизоде. Иначе бы поставили пенальти и потом долго говорили бы, что это ошибка судьи. Думаю, в таких моментах VAR как раз и нужен — он реально помогает.

— Можно назвать успехом такой старт «Спартака» в нынешнем чемпионате? После 0:4 от «Зенита» в Суперкубке России, казалось, что у вас будут проблемы, а в итоге после трех туров набрали 7 очков и делите первое место с тем же «Зенитом» и ЦСКА.

— Думаю, всё равно какие-то оценки давать рано. Надо хотя бы игр 10 сыграть, чтобы о чем-то говорить. Но всегда приятно хорошо начать сезон. Надеюсь, что продолжим в том же духе.

— На что можете рассчитывать с учетом такого старта? Верите, что «Спартак» может вклиниться в борьбу за самые высокие места, что сможет навязать борьбу «Зениту» вверху таблицы?

— Повторюсь, пока еще рано об этом говорить. У «Зенита», вот например, «Химки» очки отбирали. Это говорит о том, что на каждую игру надо настраиваться по-разному. Изучать соперника, играть на его слабых сторонах, не позволять ему доминировать.

— По итогам предсезонки и первых официальных матчей под руководством Гильермо Абаскаля можете объяснить, в чем изменился «Спартак» по сравнению с временами Паоло Ваноли?

— Прежде всего, мы поменяли схему. При Ваноли играли в пять защитников, а теперь играем в четыре. И понятно, что некоторые функции игроков поменялись.

— Лично для вас в игровом плане требования как-то изменились?

— Для защитника в целом всегда всё предельно понятно. В обороне действовать построже, стараться сыграть на ноль, помочь вратарю выдать сухой матч. Когда играешь не на ноль — остаешься собой недоволен в любом случае. Даже если в итоге побеждаешь. С тем же «Оренбургом» можно было поинтереснее сыграть, но в итоге, хоть и победили, один мяч все-таки пропустили. Обидно.

— Чувствуете, что «Спартак» прогрессирует? Этим летом начинали с разгрома в Питере в Суперкубке, в первом туре в Грозном спасли игру с «Ахматом» (1:1) при не самом качественном футболе, зато дальше разошлись двумя разгромами.

— В Грозном, прежде всего, мы проявили характер, показали, что он у нас есть. Это очень важно, так как именно это дало нам толчок в следующих играх, которые мы провели уже лучше и по качеству показанного футбола, и по итоговому результату.

— Еще в конце прошлого года вы играли в «Крыльях Советов». Как отреагировали на проблемы со здоровьем у своего бывшего партнера по самарской команде Сергея Пиняева?

— Писал и звонил ему. Как и другие ребята. Мы с ним были в одной команде, поэтому считал необходимым поддержать Сергея. Эта новость повергла всех в шок. Поэтому связались с Пиняевым, пожелали ему выздоровления. Он сказал, что всё нормально и через месяц уже будет в строю.

— Вообще видели подобные травмы в своей карьере, чтобы на тренировке в легкое попала трава и это вызвало проблемы со здоровьем?

— Нет, в первый раз о таком услышал. Как может травинка попасть в легкое? Сам в шоке. Думаю, никто не может сказать, как такое возможно. Но и никто не застрахован от подобного.