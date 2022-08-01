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Нефтесервисная компания Baker Hughes заявила об уходе из России

Нефтесервисная компания Baker Hughes подписала соглашение о продаже своего бизнеса в РФ местному руководству
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rafael Henrique
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Американская транснациональная нефтесервисная компания Baker Hughes подписала соглашение о продаже своего бизнеса в России (Oilfield Services) местному руководству. Об этом сообщается 1 августа в заявлении компании.

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Отмечается, что новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes, новые владельцы возьмут на себя все текущие активы, пассивы и коммерческие обязательства.

Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2022 года при условии одобрения местных властей.

16 июня сообщалось, что Baker Hughes завершает работу над проектами по сжиженному природному газу (СПГ) на территории России.

19 марта Baker Hughes решила приостановить инвестиции в свою деятельность в России из-за ситуации на Украине.

С российского рынка недавно ушел и производитель лифтов и эскалаторов Kone. Компания приняла решение о передаче своего российского подразделения (АО «КОНЕ Лифтс») его топ-менеджерам. Компания начнет функционировать самостоятельно и под другим названием.

Решение об уходе ряда иностранных компании с российского рынка последовало после санкций Запада, введенных на фоне начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Рестрикции в том числе включают закрытие транспортных сообщений, из-за чего многие компании пожаловались на проблемы с логистикой.

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