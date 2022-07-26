Сила «Восток Ойл»: «Роснефть» реализует масштабный проект на Таймыре

В «Роснефти» подтвердили ранее заявленные сроки запуска проекта «Восток Ойл». На полную мощность он выйдет в 2030 году и будет на 98% обеспечен отечественным оборудованием. К 2027 году до 50 млн т нефти с проекта будет отгружено на экспорт по Северному морскому пути (СМП). В ближайшее время в промышленную разработку введут два первых месторождения проекта. Эксперты отметили, что реализация проекта позволит России нарастить экспортный потенциал, а также обеспечит развитие энергетической, транспортной и других отраслей.

«Ноев ковчег»

Проект «Роснефти» «Восток Ойл» будет реализован в запланированные сроки. Об этом журналистам рассказал генеральный директор проекта (дочернее предприятие «Роснефти») Владимир Чернов. «Восток Ойл» предусматривает освоение нефтяных месторождений в Красноярском крае, строительство порта в бухте Север на полуострове Таймыр для вывоза нефти с этих месторождений и строительство нефтепровода к этому порту. В проект включены Ванкорский кластер (15 месторождений), Западно-Иркинский участок, Пайяхская группа месторождений и месторождения Восточно-Таймырского кластера.

По словам Владимира Чернова, в ближайшее время будут введены в промышленную разработку два первых месторождения проекта — Пайяхское и Ичемминское.

— На сегодняшний день там уже завершаются работы по испытанию скважин, начинается эксплуатационное бурение, — отметил Владимир Чернов.

Он добавил, что еще более чем на 20 новых участках идут геологоразведочные работы. Но основная их часть — это как раз Пайяхская группа месторождений на Таймыре и Ичемминское месторождение на левом берегу реки Енисей.

— Также активно ведется подготовка к промышленному запуску Байкаловского месторождения, которое, собственно, станет базовым газоконденсатным месторождением, — сообщил топ-менеджер.

По плану, Пайяхское и Ичемминское месторождения должны запустить в 2024 году. На полную мощность «Восток Ойл» выйдет в 2030 году. При этому уже к 2027-му до 50 млн т нефти с проекта планируют отгружать на экспорт по Севморпути. Владимир Чернов добавил, что успешная реализация «Восток Ойл» будет обеспечена тем, что проект будет использовать 98% оборудования отечественной разработки.

Как писали «Известия», «Восток Ойл» — крупнейший в мире новый проект нефтедобычи. Его ресурсная база — 6,2 млрд т нефти. Для сравнения: самые крупные месторождения в мире суммарно насчитывают запасы в 20 млрд т, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в июне заявлял, что «Восток Ойл» станет не только крупнейшим источником поставок нефти на мировой рынок, «ноевым ковчегом» глобальной экономики, но и мощным локомотивом для развития целого ряда отраслей реального сектора экономики РФ. «Восток Ойл» позволит создать десятки тысяч рабочих мест, и вместе с ним появится комплексная инфраструктура, которая затронет все сферы жизни северных регионов. К примеру, в рамках проекта построят объекты электрогенерации мощностью около 3,5 ГВт, три аэродрома, два морских терминала, 15 промысловых городков и нефтеналивной терминал мощностью 100 млн т.

«Восток Ойл» предусматривает создание порядка 400 тыс. рабочих мест, что в любые времена будет важным событием для страны и граждан, а сейчас, когда многие представители иностранного бизнеса уходят с российского рынка, — тем более, отметили в инвестиционной компании «Фридом Финанс».

Перспективы и значимость

Со временем «Восток Ойл» позволит заменить объемы других месторождений в стране, которые истощаются, отметил Артем Деев.

— На полуострове Таймыр будет сформирована новая нефтегазовая провинция, где будут осваиваться несколько богатейших месторождений нефти.

Планируется построить морской нефтетерминал мощностью до 100 млн т в год, а также собственный танкерный флот, отметил аналитик.

Как писали «Известия», к 2027 году «Роснефть» построит на ССК «Звезда» (создается консорциумом инвесторов во главе с компанией по поручению президента РФ Владимира Путина) 10 нефтеналивных танкеров Arc-7.

Использование месторождений «Восток Ойл» совместно с развитием Северного морского пути позволит России значительно расширить потенциал экспорта энергоресурсов, считает Артем Деев.

Проект способен дать большой объем качественной нефти с отгрузкой морским транспортом по Севморпути, согласен начальник управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров. Отгрузка в перспективе возможна практически в круглогодичном непрерывном режиме — это позволит снижать риски для потребителей и зарабатывать на динамике цен на энергоресурсы, отметил он.

Транспортировка энергоресурсов в рамках проекта «Восток Ойл» задействует инфраструктуру Севморпути, отметил директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода. Высокие показатели эффективности позволяют привлечь к проекту сотни крупных операторов услуг из России и стран Юго-Восточной Азии, подстегнуть темпы инвестиций в модернизацию транспортных коридоров на российском Севере и в Тихом океане, добавил он. Проект серьезно усилит позиции российских поставщиков услуг в области логистики и бурения, даст толчок новым научным исследованиям в области ТЭКа, отметил аналитик.

Насколько хорошо проект будет реализован в нынешних условиях, будет зависеть от совершенства российских технологий и от того, насколько быстро отечественные производители смогут поставлять продукцию, но основной задел для технологической независимости работ уже создан, заключил Дмитрий Александров.