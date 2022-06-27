Управление углеродом: новый лесоклиматический проект «Роснефти»

На круглом столе, инициированном экологической онлайн-платформой «Чистое будущее» и состоявшемся 22 июня, представители научного сообщества и бизнеса обсудили современные экологические вызовы, связанные с лесными ресурсами страны. О новом лесоклиматическом проекте, способном обеспечить поглощение 10 млн т двуокиси углерода, — в материале «Известий».

Новые условия, в которых оказалась страна, вынуждают инвесторов пересматривать подход к экологическим стандартам. Как отмечает Bloomberg, инвестирование в социальную сферу, в том числе в экологию, пережило бум во время пандемии: за последние два года в фонды акций ESG влилось более $68 млрд. Многие инвесторы полагали, что этот импульс сохранится и в 2022 году. Однако резкий рост цен на нефть поднял акции компаний, работающих на ископаемом топливе, а «зеленые» инвестиции превратились по большей части в благотворительность. Однако российский бизнес не отказывается от проектов, связанных с лесовосстановлением и учетом поглощающей углерод способности лесов.

Объективная реальность

Лесоклиматические проекты помогают решить проблему поглощения углерода и способны если не решить задачу углеродного регулирования, то по крайней мере значительно облегчить ее. Есть международные стандарты, разработаны системы сертификации. Такие проекты уже давно не редкость за рубежом — на данный момент в мире реализуются более 250. Но в России это направление еще недостаточно развито: есть лишь несколько примеров реализации локальных лесоклиматических проектов отдельных видов.

К сертифицированным лесоклиматическим проектам в России относятся Алтайский (лесоразведение на сельскохозяйственных землях) — программа восстановления полезащитных лесополос, позволяющая поглотить в общей сложности 4,7 млн т СО 2 ; Бикинский проект (сохранение лесов от вырубки в аренде) — сохранение самого крупного в Северном полушарии естественного массива кедрово-широколиственных лесов в бассейне реки Бикин в Приморском крае, и проект «Тернейлес» (добровольное сохранение лесов арендатором).

Но активная реализация проектов закончилась несколько лет назад. Так, в Российском реестре углеродных единиц последняя актуализированная информация по ним приходится на февраль 2014 года.

По мнению заведующего научно-учебной лабораторией экономики природных ресурсов и окружающей среды Сибирского федерального университета Антона Пыжева, «пока общество и государство не начнут проводить ревизию целей, которые стоят перед отраслью, мы не сможем серьезно изменить ситуацию с сохранением лесов».

Потенциал и перспективы

По мнению экспертов, в России могут быть реализованы три типа лесоклиматических проектов: в рамках добровольного сохранения лесов арендаторами, в рамках устойчивого лесопользования — проекты, способствующие увеличению поглощения парниковых газов за счет интенсивного использования и воспроизводства лесов, и проекты в рамках программ защитного лесоразведения на безлесных землях лесного фонда (ранее покрытых лесом), а также на сельскохозяйственных землях (полезащитное и противоэрозионное лесоразведение).



Лесоклиматическое направление в России оценивается как очень перспективное. В условиях беспрецедентных санкций в отношении России фактически остановлен ранее анонсированный «зеленый переход» европейской промышленности, отметили участники круглого стола. Инерционная «зеленая риторика» противоречит фактической практике, направленной на поиск альтернативных источников углеводородов. Теперь под альтернативными источниками подразумеваются не «зеленые», а нероссийские. Европа стремится сохранить энергетический баланс, наращивая спрос на более дешевые субституты и увеличивая генерацию угля. Во многом такие шаги перечеркивают многолетние глобальные усилия по снижению углеродного следа, отмечают ученые и специалисты.

Обесценивание Западом собственноручно выработанной ESG-повестки ставит под вопрос экологические стандарты, которые еще недавно навязывались рынку как единственно возможные.

Для России это может означать выход из игры по чужим правилам. Глава Минприроды Александр Козлов ранее заявлял, что Россия намерена представить ООН собственную методику подсчета лесов. По данным западных ведомств, углеродный баланс управляемых российских лесов составляет 614,5 млн т СО 2 эквивалента в год. Однако, по оценкам Минприроды, эта цифра почти втрое выше — 1,6 млрд т СО 2 . Таким образом, в денежном выражении Россия становится крупнейшим мейджором мировых лесов, обладая от 19 до 38% их ценности. The Boston Consulting Group (BCG) в своем докладе 2021 года также отмечает недооцененность в разы поглощающей способности российских лесов. Реальные значения, пишет BCG, могут составлять 1,8–2,2 млрд т СО 2 -эквивалента в год против 0,6 млрд, зафиксированных на бумаге.

Сейчас есть необходимость в разработке отечественной методологии учета выбросов, и появление масштабного комплексного лесоклиматического проекта особенно актуально.

Масштабный проект

Директор департамента экологической эффективности ПАО «НК Роснефть» Виктория Сапожникова рассказала об этом экологическом проекте — одном из ключевых для компании, который реализуется совместно с правительством Красноярского края.

— Лесоклиматический проект ориентирован на ряд мер и действий правового, инфраструктурного характера, которые позволят раскрыть потенциал поглощения парниковых газов лесами страны, — отметила Сапожникова. — Совокупный потенциал поглощения углекислого газа за счет комплекса лесохозяйственных мероприятий в рамках проекта может достигать 10 млн т СО 2 -эквивалента.

Проект уже получил одобрение президента России. В его реализации примет участие старейший и ведущий лесотехнический университет России — СПбГЛТУ им. С.М. Кирова.

Российские леса, по данным Института космических исследований РАН, ежегодно поглощают от 200 млн т углерода. Вклад нового лесоклиматического проекта составит около 5% от общего потенциала лесов страны.

К национальному стандарту

Существенный вопрос, по мнению руководителя Центра ответственного природопользования Института географии РАН Евгения Шварца, в том, как сделать компенсационные посадки леса не расходной, а доходной статьей бюджета.

— Необходимо обеспечить оценку поглощения и эмиссии углерода по всем направлениям федеральной программы по сохранению лесов, а также обеспечить открытость списка типов и методологий лесоклиматических проектов, — уверен эксперт.

Отечественный бизнес, по словам Виктории Сапожниковой, заинтересован в развитии климатического потенциала, поскольку позволяет реализовать национальные конкурентные преимущества на глобальном уровне. Сейчас совместно с учеными ведется разработка методологии реализации климатических проектов, которая может стать прообразом национальных стандартов в этой сфере.

В частности, подготовлены предложения по необходимым изменениям в законодательство РФ, подготовлены методологии реализации лесоклиматических проектов различных типов. Также оценивается возможность по разработке методологии справедливой оценки поглощения углерода природными экосистемами. Кроме того, планируется реализовать прикладные и фундаментальные научные исследования, в том числе селекционно-генетические исследования для выведения быстрорастущих пород деревьев, адаптированных к условиям реализации проекта.

Смысл лесоклиматических проектов не только в том, что они позволяют генерировать некие условные единицы сокращения выбросов парниковых газов, но и серьезно положительно влияют на биоразнообразие и всю экосистему.