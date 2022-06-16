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Нефтесервисная компания Baker Hughes прекратит обслуживание СПГ-проектов в РФ

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Американская нефтесервисная компания Baker Hughes завершает работу над проектами по сжиженному природному газу (СПГ) на территории России. Об этом 16 июня пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к компании источники.

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Так, по данным собеседников газеты, компания начала отзывать сервисных инженеров ключевого технологического оборудования с проектов «Сахалин-2» и «Ямал СПГ», а также проектных инженеров со строящегося «Арктик СПГ – 2» и запустила процесс остановки отгрузки оборудования для СПГ-проектов на территории России. Это, в свою очередь, делает невозможной поставку запчастей для иностранного оборудования.

Завершение строительства первой линии «Арктик СПГ-2» на 6,6 млн тонн напрямую зависит от поставок газовых турбин Baker Hughes - LM9000, однако в настоящий момент владельцу — «Новатэку» отгружена только половина машин, хотя должно быть поставлено семь турбин.

14 июня корпорация Siemens Energy заявила о невозможности вернуть в Германию из Монреаля одну из газовых турбин для трубопровода «Северный поток», отправленную ранее на плановый ремонт. О ситуации проинформированы правительства Канады и Германии, идет поиск решения.

Ранее 14 июня российская компания «Газпром» заявила, что поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» будут сокращены до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Причиной назвали то, что компания Siemens не вернула в условленный срок газоперекачивающие агрегаты из ремонта.

За день до этого сообщалось, что 11 июля пройдет плановая ежегодная инспекция «Северного потока», из-за которой поставка газа остановится на две недели.

Компания Siemens Energy объявила об уходе с российского рынка 12 мая. Организация приостановила все новые операции и международные поставки в Россию и Белоруссию. Международные санкции и потенциальные контрмеры влияют на деятельность компании в РФ, в частности, на железнодорожное обслуживание и ремонт.

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