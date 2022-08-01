Рэпер Рич выпустил новый трек в поддержку защитников Донбасса

Рэпер Рич (Ричард Семашков. — Ред.) презентовал новый трек о защитниках Донецкой и Луганской народных республик в понедельник, 1 августа. Так музыкант решил отблагодарить военных.

«Люди делают страшные, кровавые, противоречивые вещи, но необходимые. И я хотел сделать это так, чтобы это слушали люди, которые там находятся, которым тяжело, и чтобы это было одновременно вдохновляюще и не было в то же время газмановщиной», — заявил российский рэпер.

Он обратил внимание на то, что «есть люди, которым гораздо хуже, которые живут в таком режиме восемь лет».

Отмечается, что сам Рич неоднократно привозил гуманитарную помощь даже под обстрелами.

Ранее, 25 июля, рэпер высказался, что в последнее время «маски были сброшены», а многие несогласные со спецоперацией по защите Донбассе покинули Россию. Исполнитель считает, что РФ нужно ускориться в том, чтобы отстаивать русский язык, русскую культуру и русских людей.

В этот же день он выступил против «культурной оккупации» России. Рич уверен, что Россия не останется без обмена культурными и научными достижениями с Западом, так как подобные вещи никто не может запретить.