Рэпер Рич выступил против «культурной оккупации» России

Россия не останется без обмена культурными и научными достижениями с Западом, так как подобные вещи никто не может запретить. Об этом 25 июля заявил рэпер Рич в преддверии презентации мини-альбома «Русский лес» Youtube-каналу Memorandum.

«Я как любил американские мини-сериалы больше, чем российское, как любил британскую музыку, французское эстетское кино, так и все — я у них всё черпаю, забираю», — сказал он.

Как пример музыкант привел треки из своего нового мини-альбома.

«В трех из четырех песен винтажный американский баритон-саксофон 1960 года, на котором играет Сергей Летов», — рассказал артист.

Он подчеркнул, что не говорит о необходимости перейти на балалайку.

«Я хочу, чтобы мы брали, когда нам что-то надо оттуда. Чтобы это не было оккупацией, когда нет права выбора», — подчеркнул артист.

По его мнению, ранее выбора не было, россиянам навязывали западную культуру. Молодому поколению это нравилось, хотя в ряде случаев подобного подражание могло смотреться нелепо.

«Нравится, что от этого отказались», — подчеркнул он.

16 июня в интервью «Известиям» министр культуры России Ольга Любимова заявила, что «культура отмены», которая в настоящее время продвигается на Западе, невозможна. Министр культуры РФ выразила желание дать слово деятелям искусства на разного рода форумах.

6 июня посол США в Москве Джон Салливан признал невозможность «отмены» русской культуры. Так, по его словам, переписать историю, не читать книги Льва Толстого, не исполнять произведения Петра Чайковского просто нельзя, полагает дипломат.