Самолет сообщением Тель-Авив — Москва подал сигнал бедствия

Самолет сообщением Тель-Авив — Москва в понедельник, 1 августа, подал сигнал бедствия.

Ранее, 29 июля, самолет рейса Грозный — Москва подал сигнал тревоги над Каспийским морем и снизился до высоты 3 тыс. м. Позже он вернулся в аэропорт Грозного. Как объяснили в авиакомпании Utair, сработала индикация давления в салоне, в связи с чем командир принял решение вернуться. Отмечалось, что с пассажирами и экипажем всё в порядке.

Как объяснили в авиакомпании Utair, сработала индикация давления в салоне, в связи с чем командир принял решение вернуться. Отмечалось, что с пассажирами и экипажем всё в порядке.

Новость дополняется.