В самолете рейса Грозный – Москва сработала индикация давления в салоне

На подавшем сигнал тревоги самолете авиакомпании Utair рейса Грозный – Москва сработала индикация давления в салоне, поэтому командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. Об этом сообщили 29 июля в пресс-службе авиакомпании.

«На рейсе сработала индикация давления в салоне. В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до 3 тыс. м и вернуться в аэропорт вылета», — передает сообщение «РИА Новости».

Там отметили, что ожидается штатная посадка. С пассажирами и экипажем всё в порядке.

Ранее сообщалось, что самолет подал сигнал тревоги над Каспийским морем и снизился до высоты 3 тыс. м. Он вылетел из столицы Чечни примерно в 15:00 мск.