Самолет рейса Грозный — Москва подал сигнал тревоги над Каспийским морем

Пассажирский Boeing, выполняющий рейс Грозный — Москва, подал сигнал тревоги над Каспийским морем и снизился до высоты 3 тыс. м. Об этом 29 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Уточняется, что самолет вылетел из столицы Чечни примерно в 15:00 мск. Причина, по которой экипаж подал сигнал тревоги, не сообщается.

Ранее, 9 июня, пассажирский Boeing рейсом Сочи–Омск подал сигнал тревоги над Казахстаном. В омском аэропорту «Известиям» рассказали, что это было связано с плохим самочувствием одного из пассажиров. Позже борт благополучно сел в Уфе.