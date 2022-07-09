Подавший сигнал тревоги над Казахстаном самолет благополучно сел в Уфе

Подавший сигнал тревоги пассажирский Boeing, летевший из Сочи в Омск, благополучно сел в Уфе. Об этом в ночь на 9 июля сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

Ранее стало известно, что борт подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном.

В омском аэропорту «Известиям» рассказали, что это связано с плохим самочувствием одного из пассажиров. Его самочувствие пока неизвестно.

По данным сервиса Flightradar.com, воздушное судно находилось в воздухе более двух часов прежде чем подало сигнал о тревоге.