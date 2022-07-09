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Самолет Сочи - Омск подал сигнал тревоги над Казахстаном

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Фото: ТАСС/ZUMA Wire/Bayne Stanley
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Пассажирский Boeing рейсом Сочи-Омск в процессе полета подал сигнал тревоги. Об этом в ночь на 9 июля сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

«Пассажирский Boeing 737 подал сквок (сигнал тревоги — Ред.) над Казахстаном. Он не меняет курс и высоту», — передало агентство слова собеседника.

В омском аэропорту «Известиям» рассказали, что это связано с плохим самочувствием одного из пассажиров.

Самолет готовится совершить посадку в Уфе.

По данным сервиса Flightradar.com, воздушное судно находится в воздухе более двух часов.

Ранее, 27 июня, подал сигнал тревоги самолет, летящий из Мурманска в Москву. Отмечалось, что воздушное судно продолжало следовать в столицу, не меняя курса. Позже стало известно, что самолет, выполнявший рейс Мурманск – Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.

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