Врач назвала правила поведения при встрече с ядовитой змеей
Летом, когда люди много времени проводят на природе, повышается риск встретить ядовитую змею. О том, как вести себя в случае укуса гадюки, а также о частых ошибках при встрече с животным, «Известиям» рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
По ее словам, при укусе гадюки симптомы отравления проявляются очень быстро и действительно могут угрожать жизни. Так, из-за белкового состава яда змеи может развиться аллергическая реакция вплоть до анафилактического шока и отека Квинке. При этом наиболее опасным является укус в шею, так-как отек может нарастать и вызвать удушье.
Как пояснила эксперт, яд обыкновенной гадюки — это токсичное вещество, которое при попадании в организм запускает процесс повреждения клеток. В большинстве случаев отравление ядом гадюки проявляется лишь на месте укуса. Так, могут возникнуть колотые раны, боль, отек, кожа окрашивается в синюшный цвет.
«Частота развития тяжелых и крайне тяжелых форм отравлений ядом обыкновенной гадюки не так уж мала — около 2% укушенных. В течение первых 15 минут после укуса могут появиться общие симптомы интоксикации. Чаще всего нарушается работа центральной нервной системы: появляется слабость, тошнота, рвота, головная боль, головокружение, нарушения координации, свето- и звукобоязнь, навязчивые движения», — уточнила Демьяновская.
По ее словам, в случае укуса также может наблюдаться нарушение кровообращения, в результате чего страдают головной мозг и внутренние органы: сердце, печень, почки.
Чтобы избежать контакта с гадюкой, следует надевать в лес плотные брюки и обувь, которые не прокусит небольшая змея. Также врач посоветовала раздвигать траву и кустарники только палкой, а при встрече со змеей не делать резких движений, аккуратно обойдя животное.
При этом если укус всё-таки произошел, необходимо незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи или доставить пострадавшего в больницу. В ожидании помощи специалистов человеку необходимо пить больше воды, при аллергической реакции принять антигистаминный препарат и не двигаться, чтобы замедлить распространение яда по лимфатическим сосудам. Для этого пострадавший должен лечь на ровную поверхность так, чтобы укушенная конечность была неподвижной.
«Специалисты категорически запрещают или ставят под сомнение известные ранее способы оказания первой помощи при укусе змеи. Перетягивание конечности и наложение жгута запрещено, так как это может усилить местное воздействие яда и запустить процесс отмирания тканей – некроз. Пытаясь сделать надрез на коже, вы можете занести инфекцию. Также противопоказаны прижигания и охлаждения в месте укуса. Отсасывание и сплевывание яда небезопасно, если в полости рта или на губах есть ранки или язвы», — подчеркнула Демьяновская.
Ранее, 14 июля, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала об опасности встречи с диким ежом и предостерегла от попыток потрогать животное. Как предупредила врач, попытка погладить животное может закончиться укусом клещей, которые обитают в иголках ежа. При этом клещи являются переносчиками опасных инфекций, например клещевого энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза.