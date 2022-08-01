Россия с марта получила 60 отказов от стран Запада в выдаче преступников
Западные страны за последние четыре месяца стали все больше отказывать Москве в выдаче преступников. Как рассказал 1 августа директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин, почти половина из них продиктованы политическими мотивами.
«Ряд государств официально прекратил сотрудничество с нами в вопросах выдачи преступников в Россию и в исполнении запросов о правовой помощи по уголовным делам. Подобные деструктивные шаги несут только лишь вред международным усилиям в противодействии и профилактике преступности и ведут к резкому ухудшению криминогенной ситуации в целом», — цитирует «РИА Новости» Тарабрина.
Как сообщил дипломат, если в январе-феврале текущего года Россия получила только четыре отказа в выдаче преступников, и все они были связаны с объективными причинами, то в марте – июне 2022 года было получено уже 60 отказов.
«Из них как минимум 28 приняты по политическим мотивам. Единственный, кто будет в выигрыше от таких недальновидных и непродуманных шагов, — это криминал», — резюмировал представитель МИДа.
26 июня сообщалось, что в Россию из Боливии экстрадирован Артем Кальте, обвиняемый в хищении более 25 млн рублей. В Генеральной прокуратуре РФ рассказали, что процесс экстрадиции длился с 2019 по 2021 год и был многоступенчатым с состязательностью сторон в суде. Кальте обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе с использованием служебного положения») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
Днем ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в настоящее время страны Европы отказываются экстрадировать в Россию преступников по политическим мотивам. По данным ведомства, речь идет о Германии, Великобритании, Италии, Литве, Польше, Хорватии, Черногории, Чехии и Эстонии. По словам Краснова, они по политическим причинам не выдают в том числе лиц, совершивших особо тяжкие преступления.