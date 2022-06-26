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В Россию из Боливии экстрадировали обвиняемого в хищении 25 млн рублей

В Россию из Боливии экстрадировали Артема Кальте, обвиняемого в хищении 25 млн рублей у энергетических компаний
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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В Россию из Боливии экстрадирован Артем Кальте, обвиняемый в хищении более 25 млн рублей. Об этом в субботу, 26 июня, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

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По данным следствия, в течение первого полугодия 2012 года Кальте с группой соучастников похитил более 25 млн рублей у ООО «Энергострим» и других организаций, производящих и продающих электроэнергию. Средства были получены за якобы оказанные подконтрольной фирмой услуги по сопровождению работ на оптовом рынке электроэнергии.

В 2014 году его заочно заключили под стражу (к тому времени обвиняемый уже уехал из России). В 2016 году Кальте объявили в международный розыск. В 2019 году Кальте задержали в Боливии.

«Процесс экстрадиции длился с 2019 по 2021 год, был многоступенчатым с состязательностью сторон в суде. Благодаря четким и слаженным действиям Генеральной прокуратуры РФ в мае текущего года удалось добиться решения Верховного суда Многонационального Государства Боливия о выдаче Кальте», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Кальте обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе с использованием служебного положения») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Днем ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в настоящее время страны Европы отказываются экстрадировать в Россию преступников по политическим мотивам.

По данным ведомства, речь идет о Германии, Великобритании, Италии, Литве, Польше, Хорватии, Черногории, Чехии и Эстонии. По словам Краснова, они по политическим причинам не выдают в том числе лиц, совершивших особо тяжкие преступления.

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