Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 августа можно в материале «Известий».

Как сообщили в этот день в российском Министерстве обороны, в результате высокоточного удара российских военных в Харькове, на территории завода «Украинские энергетические машины» уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемника. Вместе с тем в районе Харькова был нанесен удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады — уничтожено до 200 националистов и семь единиц бронетехники. В связи с большими потерями в рядах украинских военных наблюдается дезертирство и оставление позиций, отметили в ведомстве.

Ранее в этот день сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» территорию Ясиноватской центральной больницы в Донецкой Народной Республике. 27 июля из-за обстрелов ВСУ в городе Ясиноватая погиб мужчина. На прошлой неделе жители Ясиноватой остались без воды в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Утром они выпустили в сторону города три снаряда калибра 122 мм.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.