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Карта спецоперации на Украине 2 августа

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Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 2 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил в этот день официальный представитель российского Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ведомство зафиксировало признание представителя управления разведки минобороны Украины генерала Вадима Скибицкого о прямом согласовании Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских ракетных систем залпового огня HIMARS.

«Именно администрация (президента США Джо) Байдена несет прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донбасса и других регионов, повлекшие массовую гибель мирных жителей», — подчеркнул Конашенков.

Ранее в этот день сообщалось, что Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности (СБ) международной организации дополнительные материалы о минировании Вооруженными силами Украины гражданских объектов в Донбассе запрещенными противопехотными минами «Лепесток».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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