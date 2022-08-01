В Индии 10 человек погибли из-за короткого замыкания в машине

В индийском штате Западная Бенгалия из-за удара током погибли 10 человек и еще 16 пострадали. Об этом 1 августа рассказало издание Bhaskar.

Инцидент произошел в городе Куч-Бехар на мосту Дхарла. В пикапе, направлявшемся к священному месту Джалпеш, было 27 человек. В автомобиле произошло короткое замыкание генератора. Водителю пикапа удалось избежать травм, так как он успел выбежать из машины сразу после поломки автомобиля. 10 человек погибли на месте, остальные получили травмы и были доставлены в больницу Джалпайгури, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что правоохранительные органы города разыскивают водителя автомобиля, чтобы установить точную причину происшествия.

В тот же день портал La Republica сообщил о гибели 15 человек после падения микроавтобуса в реку Мазамари в Перу. Как сообщает издание, причиной ДТП стали «безрассудство и превышение скорости».

24 июля издание El Nacional рассказало о массовом ДТП с участием туристического автобуса в Доминикане. Инцидент произошел на улице Херманас Мирабаль в муниципалитете Лос-Какаос, Сан-Кристобаль. В результате столкновения четыре человека погибли, еще несколько десятков получили травмы.