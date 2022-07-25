Четыре человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Доминикане

По меньшей мере четыре человека погибли и несколько десятков получили травмы в массовом ДТП с туристическим автобусом в Доминикане. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщило издание El Nacional.

Инцидент произошел на улице Херманас Мирабаль в муниципалитете Лос-Какаос, Сан-Кристобаль.

В настоящий момент информации о личностях жертв аварии нет. Также неизвестно, были ли среди пассажиров граждане России. Местные власти работают над идентификацией покойных.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи.

По словам очевидцев, у автобуса, перевозившего туристов, отказали тормоза, после чего он столкнулся с несколькими автомобилями на въезде в муниципалитет.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают детали случившегося.

Ранее, 20 июля, 12 человек пострадали в результате аварии с автобусом в Турции. Транспортное средство вылетело с дороги в районе поселка Кембер провинции Кайсери.