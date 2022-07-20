В Турции 12 человек пострадали после падения автобуса в кювет

В Турции в результате ДТП с автобусом пострадали 12 человек. Об этом 20 июля сообщило Haberler.

Пассажирский автобус, следовавший из Стамбула в направлении Малатьи, вылетел с дороги в районе поселка Кембер провинции Кайсери.

В результате травмы получили 12 человек. Они были доставлены в ближайшие больницы.

14 июля туристический автобус на юге Турции попал в ДТП. Он следовал из средиземноморской Антальи в Денизли. В результате пострадал 41 человек, в основном иностранные туристы из ФРГ, Великобритании и Мексики.

12 июля автобус с туристами упал в пропасть на 44-м км автодороги Тунджели – Эрзинджан в Турции. При этом пострадали 18 человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.