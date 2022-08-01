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При падении микроавтобуса в пропасть 15 человек погибли в Перу

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Фото: La Republica/Jacob Reyes
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Падение микроавтобуса в пропасть на реке Мазамари унесло жизни 15 человек в субботу, 30 июля. По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение скорости, сообщает портал La Republica.

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Трагедия произошла на строящейся центральной автомагистрали, которая свяжет столицу Лиму с городом Уанкайо в департаменте Хунин. Как сообщает издание, безрассудство и превышение скорости стали причиной дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизни 15 человек.

ДТП произошло в полдень. Спасатели оперативно среагировали на происшествие и спасли троих раненых. Один из них, несовершеннолетний, скончался по дороге в больницу.

Местные жители вместе со спасательными бригадами участвовали в спасении выживших и извлечении погибших пассажиров. После почти пяти часов спасательных работ удалось извлечь тела 13 погибших. Спустя несколько часов еще два человека, которые были сильно травмированы, скончались от травм в больнице. Один пострадавший остается под наблюдением врачей.

Водителем автобуса был 36-летний Гамильтон Поррас Киспе, который перевозил пассажиров из района Мазамари в центр города Кубаро. Роковая авария произошла в секторе Материато, на участке маргинальной дороги Мазамари – Пуэрто-Окопа.

27 июля в результате падения автобуса с обрыва в Никарагуа погибли от 12 до 15 человек, сообщила радиостанция La Primerísima. По информации СМИ, у автобуса отказали тормоза, из-за чего он упал в пропасть между населенными пунктами Эстели и Кондегой.

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