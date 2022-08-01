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Губернатор Хабаровского края рассказал о почти освобожденном от сетей ките

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Фото: telegram/Degtyarev_Info
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Спасатели практически срезали все снасти, в которых запутался гренландский кит, сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 1 августа, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Делюсь новостями из Охотского моря, где сейчас идет операция по освобождению гренландского кита. Спасатели практически срезали все снасти, в которых запуталось млекопитающее. Кит находится в свободном плавании. Однако еще надо снять веревку с верхней челюсти. Для этого требуются специальные инструменты, они сейчас изготавливаются в срочном порядке», — написал он.

Дегтярев добавил, что на полное освобождение кита понадобится еще около 2–3 дней, по оценкам экспертов.

Накануне, 31 июля, старший научный сотрудник Института океанологии, кандидат биологических наук Александр Агафонов рассказал «Известиям», что восстановительный процесс для толстокожих китов происходит быстро, и последствия для кита, который запутался в рыболовецких сетях, будут минимальны.

В конце июля краснокнижного гренландского кита обнаружили в Охотском море недалеко от острова Рейнеке туристы. Они сообщили о попавшем в сети ките береговой службе. В мире гренландских китов насчитывается всего около 300 особей.

По словам зоолога, специалиста по морским млекопитающим, руководителя проекта по изучению охотоморских гренландских китов Григория Цидулко, стресс животного и его большой вес стали сложностями, с которыми столкнулись участники спасательной операции.

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