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Зоолог рассказал о сложностях спасения запутавшегося в сетях кита

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Стресс животного и его большой вес стали сложностями, с которыми столкнулись участники спасательной операции гренландского кита, запутавшегося в сетях в Охотском море. Об этом 30 июля рассказал «Известиям» зоолог, специалист по морским млекопитающим, руководитель проекта по изучению охотоморских гренландских китов Григорий Цидулко.

«Сложность состоит в том, что, когда кит долго находится в подобном стрессовом состоянии, ему больно, он напуган, не знает, как избавиться от этих веревок, он может начать биться в момент, когда к нему подходят спасатели, и случайно нанести ущерб и им тоже», — рассказал специалист.

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Спасательная операция ученых и зоозащитников приостановлена из-за непогоды, отметил он. Примерный район нахождения кита спасателям известен. Пока неясно, в чем именно запуталось крупное млекопитающее.

«По той информации, которая у нас есть, кит находится в сетях около 48 часов, и он плавает с куском веревки или сети», — подчеркнул он.

Цидулко добавил, что кита обнаружили туристы 28 июля и сообщили зоологам.

«В первый день поисков нам найти его не удалось. Продолжили работу 29-го числа. И во второй половине дня обнаружили его в районе острова Рейнеке на севере Хабаровского края», — пояснил ученый.

Он уточнил, что в мире только несколько команд, которые профессионально могут выпутать из сетей таких больших животных. В России команда «Друзья океана» находится на Сахалине.

Ранее, в субботу, в распоряжение «Известий» поступили кадры операции по спасению гренландского кита, занесенного в Красную книгу. Как следует из видео, спасатели и зоозащитники пытаются вызволить кита из сетей, в которых млекопитающее запуталось.

Два дня назад кита обнаружили в Охотском море недалеко от острова Рейнеке туристы. Они сообщили о попавшем в сети ките береговой службе. В мире насчитывается около 300 особей гренландских китов.

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