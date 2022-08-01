Биолог рассказал о последствиях для запутавшегося в сетях кита

Восстановительный процесс для толстокожих китов происходит быстро, поэтому последствия для кита, который запутался в рыболовецких сетях, будут минимальны. Об этом в воскресенье, 31 июля, рассказал в комментарии «Известиям» старший научный сотрудник Института океанологии, кандидат биологических наук Александр Агафонов.

«У китов кожа толстая, и у всех китообразных восстановительный процесс происходит быстро. Думаю, эта ситуация не очень опасная для него. Поскольку он находится на поверхности, дышать он может, поэтому в таком состоянии он может пребывать достаточно долго», — сказал он.

Агафонов отметил, что лично не видел, что происходит с китом, а также не располагает данными о том, почему к животному не могут подобраться. Киты не агрессивны, питаются планктоном. Поэтому приблизиться и разрезать сетку реально.

«Нужно найти тренера поблизости, который имеет дело с китообразными. В целом ситуация для кита не очень опасная. Когда его освободят, последствия для него пройдут очень быстро», — отметил эксперт.

28 июля краснокнижного гренландского кита обнаружили в Охотском море недалеко от острова Рейнеке туристы. Они сообщили о попавшем в сети ките береговой службе. В мире гренландских китов насчитывается всего около 300 особей.

По словам зоолога, специалиста по морским млекопитающим, руководителя проекта по изучению охотоморских гренландских китов Григория Цидулко, стресс животного и его большой вес стали сложностями, с которыми столкнулись участники спасательной операции.

12 июля канадские экологи потребовали обеспечить безопасность китам, которые ежегодно запутываются в рыболовных сетях и там же погибают. Экоактивисты выступили с призывом после того, как в заливе Святого Лаврентия был обнаружен запутавшийся в сетях кит. Животное идентифицировали как 38-летнего самца по кличке Меридиан, которого ранее, 30 июня, видели в водах между квебекским Иль-де-ла-Мадлен и островом Мискоу в Нью-Брансуике.