Россия обвинила страны НАТО в негласной поддержке вербовки иностранцев Украиной

Отдельные страны — члены Североатлантического альянса (НАТО) оказывают негласную поддержку вербовке иностранных граждан со стороны Украины для их участия в боевых действиях в Донбассе. Об этом в понедельник, 1 августа, заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

По его словам, соответствующий процесс курируют не только неправительственные организации, но и украинские диппредставительства в других государствах. Подобная практика противоречит положениям международного права, в том числе венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

«Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», — рассказал дипломат в беседе с «РИА Новости».

21 июля стало известно, что ВКС России уничтожили свыше 600 украинских боевиков в Одесской области, среди которых 120 иностранных наемников. В результате атаки по пункту временной дислокации ВСУ на территории овощной базы в Николаеве было уничтожено более 320 националистов, доложил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

12 июля российское военное ведомство сообщило, что с 24 февраля на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков. 2347 затем были уничтожены, а еще 2019 решили вернуться по домам. За последний месяц на территории Украины был убит 391 иностранный наемник.

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин, для Киева наемники очень важны, и дело тут не только в их ценности как солдат или офицеров. Он объяснил, что с их помощью украинские власти внушают своему народу и армии мысль, что весь мир с ними.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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