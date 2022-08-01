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Иммунолог объяснил отсутствие необходимости массовой вакцинации детей и подростков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Дети переболели COVID-19 массово и бессимптомно еще в начале пандемии, коллективная защита среди них сформировалась естественным путем. Поэтому и вакцинировать их нужно не поголовно, а лишь по медицинским показателям, заявил в интервью «Известиям» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян в понедельник, 1 августа.

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«Моя позиция состоит в том, что вакцинация детей должна проводиться по медицинским показаниям, а не так массово, как в случае взрослых. Хотя далеко не все с этим согласны. В ходе исследования мы разделили всех детей от года до 18 лет на пять возрастных групп с шагом в три-четыре года. И обнаружили, что уровень популяционного иммунитета варьируется в пределах 80–84%. То есть коллективный иммунитет сформирован. У детей он сформировался естественным путем: они еще на самом начальном этапе эпидемии переносили инфекцию, зачастую, в бессимптомной или в легкой форме. Были единичные случаи тяжелого течения болезни, — рассказал он, комментируя вопрос о вакцине «Спутник М» для подростков 12–17 лет, которая внесена в календарь прививок по эпидемическим показателям.

Задача коллективного иммунитета — защитить население в целом. Если люди с иммунной защитой равномерно распределены среди всей популяции, то даже если кто-то заболел, ему некому будет передавать инфекцию, подчеркнул академик.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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