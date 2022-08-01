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Генсек ОПЕК заявил об отказе от конкуренции с Россией

Генсек ОПЕК аль-Гайс заявил об отказе от конкуренции с Россией, назвав ее крупным и важным игроком
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Фото: ТАСС/Ковалев Петр
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Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) не будет конкурировать с Россией, так как ее участие в формате ОПЕК+ является жизненно важным для блока. Такое заявление 31 июля сделал генеральный секретарь ОПЕК Хайcам аль-Гайса.

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Аль-Гайс подчеркнул, что Россия является «крупным, главным и очень влиятельным игроком на мировой энергетической карте», а развитие взаимоотношений между Россией и Украиной не является первопричиной роста цен на энергоресурсы, так как нефтяной рынок сейчас находится в «очень нестабильном и турбулентном» состоянии, передает агентство Reuters.

«Все данные подтверждают, что цены начали расти постепенно и кумулятивно, и до начала российско-украинских разработок, в связи со сложившимся на рынках восприятием нехватки свободных производственных мощностей, которая ограничилась несколькими и ограниченные страны», — сказал аль-Гаис.

18 июня министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в эфире телеканала CNN заявила о том, что власти США призывают членов ОПЕК нарастить нефтедобычу для того, чтобы сбить рекордные цены на нефть.

2 июня члены ОПЕК+ по итогам прошедшей встречи договорились увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тыс. баррелей в сутки (б/с) вместо ранее планировавшихся 432 тыс. б/с. Согласно утвержденному графику, Саудовская Аравия сможет добывать в июле 10,833 млн б/с, такая же квота у России. Для ОАЭ разрешенный уровень добычи на июль составит 3,127 млн б/с, для Ирака — 4,58 млн б/с, Кувейта — 2,768 млн б/с.

В конце марта страны G7 призвали ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от России. Ожидалось, что альянс должен сыграть в этом ключевую роль.

4 мая генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо предупредил, что мощностей, способных восполнить объемы добываемой РФ нефти, нет. Он говорил, что санкции против российского нефтегазового комплекса будут иметь большие негативные последствия для мирового рынка.

На фоне введения ЕС частичного эмбарго на нефть из России цены на нее выросли до отметки $123 за баррель. В Москве отмечали, что не в обиде на решения ЕС по снижению импорта российских энергоресурсов, так как высокие цены компенсируют потерю экспортируемых из РФ на европейское направление объемов.

Администрация США неоднократно призывала картель быстрее наращивать нефтедобычу, чтобы справиться с растущими ценами на бензин и инфляцией.

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