«Панарин — уже великий игрок, боссы «Рейнджерс» его не отпустят»

Несмотря на межсезонье, в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) происходит очень много интересных событий, связанных в том числе с российскими игроками. «Известия» обсудили последние новости из-за океана с двукратным олимпийским чемпионом Александром Кожевниковым. Эксперт считает, что продление контракта Евгения Малкина с «Питтсбургом» выгодно обеим сторонам, а также надеется, что Александр Овечкин вновь выдаст суперсезон и приблизится к лучшему бомбардиру в истории лиги Уэйну Гретцки (на счету канадца 894 гола, у россиянина пока 780 шайб).

— Ожидаете прорыва от «второгодок» Егора Чинахова и Павла Подколзина?

— Не знаю насчет прорыва — им надо еще закрепиться в составе своих клубов. Если постоянное место в третьем-четвертом звене считать прорывом, тогда да.

— Как восприняли обмен в «Ванкувер» Ильи Михеева и подписание Андрея Кузьменко? Удастся им пробиться в основной состав?

— Думаю, они должны быть в постоянной ротации, оба показали неплохую игру в прошедшем сезоне. Опять же, в этой ситуации очень многое зависит от тренера. Когда специалист доверяет, то и люди раскрываются. Посмотрите на того же [Валерия] Ничушкина. В «Далласе» он оказался не нужен, и клуб даже выкупил его контракт, а в «Колорадо» стал одним из лидеров и выиграл Кубок Стэнли.

— Приветствуете желание Клима Костина и Михаила Мальцева продолжить покорять НХЛ?

— Если им больше нравится там, пускай покоряют. Хотя могли приехать в КХЛ и тут бы получали постоянную игровую практику. Думаю, это было бы полезнее для их карьеры, но советы давать не могу. Каждый сам выбирает свой путь.

— Каковы перспективы Виталия Кравцова в «Рейнджерс»? Не пора ли оставить попытки закрепиться в НХЛ?

— Этот сезон, скорее всего, станет для него определяющим. В КХЛ у него здорово получается. Возможно, ему стоило задержаться в России, стать сформировавшейся звездой, а затем поехать бы в НХЛ и закрепиться в составе любого клуба. Как это сделал Кирилл Капризов. Мы же видим метания туда-обратно. При этом Кравцов — очень талантливый парень. Дай бог, чтобы у него всё получилось.

— Вратари Илья Коновалов и Алексей Мельничук вернулись в КХЛ. Каковы перспективы Петра Кочеткова и Даниила Тарасова закрепиться в основах «Каролины» и «Коламбуса» соответственно?

— Надо смотреть, в каком они состоянии, насколько прибавили за последний год. Так-то это перспективные ребята, но будут ли им доверять? Все-таки конкуренция в обоих клубах очень приличная.

— Пойдет ли на пользу обмен Ильи Самсонова в «Торонто» и Александра Георгиева в «Колорадо»?

— Оба мало играли в своих предыдущих командах, поэтому это хороший шанс перезапустить карьеру в НХЛ. Насколько я понял, боссы «Колорадо» рассматривают Георгиева в качестве первого номера. Для него это хорошая возможность показать себя. Все-таки в «Рейнджерс» он сидел под Игорем Шестеркиным, вытеснить которого из состава практически невозможно. Игорь сейчас — лучший вратарь НХЛ. У Самсонова мало что получилось в «Вашингтоне», но все знают, что его потенциал гораздо выше.

— Игорь Шестеркин стал любимчиком в «Рейнджерс». Способен Илья Сорокин добиться того же в «Айлендерс»?

— Шестеркин и здесь был звездой, он уехал сформированным игроком. Шестеркин — вообще любимчик всех. Сорокин — тоже вратарь с солидным опытом. Да, возможно, у него не так много сейвов, как у Игоря, но, как по мне, он — один из лучших наших вратарей.

— Способен ли Александр Овечкин снова забить более 50 голов в следующем сезоне?

— Я буду надеяться на это. Хочу, чтобы он побил рекорд Гретцки. Думаю, многие будут этого ждать.

— Пойдет ли на пользу Евгению Малкину новый контракт с «Питтсбургом»? И самому «Питтсбургу»?

— Конечно, он хотел этого. Хотел остаться в команде, с которой трижды стал чемпионом, и закончить в ней карьеру. Да и «Питтсбургу» это подписание на руку. Несмотря на возраст, Малкин — по-прежнему звезда первой величины. К тому же он будет спокоен, а спокойствие приводит к сосредоточенности на результате.

— Кирилл Капризов стал реальной звездой не только «Миннесоты», но и всей лиги. Способен он удержать этот уровень или прогрессировать в дальнейшем?

— Конечно. Он работоспособный и талантливый. Дай бог, чтобы травм не было. Он будет в порядке, естественно. Способен постороить такую же успешную карьеру в НХЛ, как Малкин и Овечкин.

— Ждете обмена Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса»?

— Американские журналисты пишут, что «Сент-Луис» действительно серьезно прорабатывает обмен. Мне этого не понять. Владимир — лидер команды, который практически в одиночку принес им Кубок Стэнли – 2019. С ним здорово раскрылся Павел Бучневич. Прекрасно смотрится. Я бы не стал их разлучать.

— Артемий Панарин провел ровный для себя регулярный чемпионат, но был не так заметен в плей-офф. Будут ли у него из-за этого проблемы в будущем сезоне? Ходили слухи, что руководители клуба им недовольны...

— Он классно провел сезон. Благодаря ему и Шестеркину «Рейнджерс» попали в плей-офф и впервые за долгие годы прошли два раунда. Панарин — уже великий игрок. Уверен, что боссы клуба из Нью-Йорка будут держаться за него всеми силами и никуда не отпустят.

— «Тампа» не смогла выиграть третий подряд кубок. Нет ощущения, что лучшие годы этой команды, четыре раза игравшей в финале и дважды выигравшей, уже позади?

— Посмотрим, как они начнут сезон. Там команда сформированная. В этом году тоже говорили, что они всё потеряли, но они дошли до финала. Не хватило немножко, но хорошо смотрелись. Мне симпатизирует игра команды Джона Купера. Если они сохранят костяк, то вновь будут одними из фаворитов.