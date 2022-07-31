Владимир Путин посетил Петропавловский собор

Президент России Владимир Путин 31 июля посетил Петропавловский собор в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что глава государства посетил собор после визита в Государственный музей истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. В соборе Владимир Путин поставил свечу, добавили в пресс-службе.

Ранее 31 июля, в День Военно-Морского Флота (ВМФ) РФ, президент принял парад и подписал новую Морскую доктрину России. Об этом глава государства сообщил на главном военно-морском параде в Кронштадте. Стратегическими зонами интересов он назвал арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы.

Президент также утвердил изменения в устав внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации и устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ.

В Петербурге 31 июля прошел главный военно-морской парад, в нем принимали участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих.

Перед началом основной части главного военно-морского парада Путин на борту катера «Раптор» обошел парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на кронштадтском рейде. Глава государства поприветствовал и поздравил личный состав их экипажей.

День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году Военно-Морской Флот России отмечает 326-ю годовщину.