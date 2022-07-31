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Жители Нидерландов начали массово закупать дрова

Volksrant: жители Нидерландов начали массово закупаться дровами из-за роста цен на газ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Maeterlinck
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В Нидерландах столкнулись с дефицитом дров из-за того, что местные жители массово закупают их перед надвигающейся зимой, так как цены на газ резко выросли, сообщает издание Volkskrant.

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Как рассказал в беседе с изданием поставщик дров Дэвид Вундеринк, на фоне взлетевшего спроса запасы его товара могут закончится уже во второй половине лета. Как он пояснил, раньше большая часть его клиентов начинала закупать дрова только в первые месяцы осени.

Сами поставщики также столкнулись с рядом проблем. По данным газеты, из-за украинского кризиса и антироссийских санкций поставки древесины из Восточной Европы резко сократились. Кроме того, новая политика государственной компании по лесному хозяйству Staatsbosbeheer привела к тому, что голландские деревья больше нельзя пускать на дрова, так как при их сжигании выделяется углекислый газ.

Как сообщает издание, все это привело к тому, что стоимость дров также начинает рости. Уточняется, что теперь они на 50 евро дороже, чем в прошлом году.

По данным портала энергетической статистики Energievergelijk.nl Нидерланды занимают второе место в Европе по стоимости газа, один кубометр которого обходится жителям королевства в 2,25 евро.

Ранее, 28 июня, министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что в случае возникновения газового кризиса в одной стране ЕС может пострадать вся Европа. Йеттен также добавил, что если возникнет ситуация, когда «все страны в северо-западной Европе дойдут до третьей фазы экстренного плана по газу и испробуют все остальные меры для предотвращения нехватки газа», то правительство Нидерландов может рассмотреть возможность увеличить объемы добычи газового месторождения в Гронингене.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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