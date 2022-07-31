«Нибулон» подтвердила гибель гендиректора компании Вадатурского
Информацию о гибели генерального директора крупнейшей украинского зерноторговой компании «Нибулон» Алексея Вадатурского подтвердили в компании. Об этом говорится 31 июля на ее сайте.
Аграрий погиб вместе с супругой.
«Алексей Афанасьевич вдохновлял своей искренностью, рвением, беспрецедентным отношением к собственному делу», — отметили в «Нибулоне».
Предприятие выразило соболезнование и отметило, что продолжает работу в штатном режиме.
Ранее, в воскресенье, украинские СМИ сообщили о прямом попадании ракеты в дом бизнесмена.
При этом ранее, 31 июля, сообщалось, что около 4:00 воскресенья Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по речному терминалу приема зерновых на подконтрольной РФ части Запорожской области. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Энергодара. Ракеты попали в принадлежащий компании Вадатурского «Нибулон» речной терминал приема зерновых и масличных культур в городе Каменка-Днепровская.
На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за украинских обстрелов.
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