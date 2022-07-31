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СМИ узнали о гибели при обстреле Николаева зерноторговца Вадатурского

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Фото: nibulon.com
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При обстреле города Николаева погиб украинский бизнесмен, владелец крупнейшей аграрной компании Украины «Нибулон» Алексей Вадатурский. Об этом 31 июля сообщило издание «Страна.ua».

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Вместе с 74-летним бизнесменом погибла его супруга.

Источники в окружении предпринимателя подтвердили его смерть. По их словам, ракета ударила в дом мужчины.

«У него не было шансов. Он был очень упертый и сидел в Николаеве до последнего», — рассказал изданию один из них.

В рейтинге Forbes 100 крупнейших украинских бизнесменов Вадатурский в 2020 году занял 15-е место с капиталом $450 млн.

27 июля мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о трех погибших в результате обстрела города украинскими боевиками: при обстреле Куйбышевского района погибли двое мужчин, еще один человек погиб в Петровском районе города. Тогда же штаб территориальной обороны ДНР рассказал о том, что в результате обстрела боевиков в Донецке пострадала школа-интернат.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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